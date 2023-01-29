أستاذ علوم سياسية لـ قصواء الخلالي: العلاقات بين مصر وأمريكا قديمة ومتعددة الأبعاد

علق الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، على زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لمصر، قائلا إن هذه الزيارة ليست الأولى لمسؤول أمريكي كبير في الفترة الأخيرة، إذ سبق هذه الزيارة مدير المخابرات المركزية الأمريكي، وقبلها بفترة قصيرة، كانت هناك زيارة لمستشار الأمن القومي الأمريكي.

كمال: الزيارة تتضمن البعدين الثنائي والإقليمي

وأضاف «كمال»، خلال مكالمة هاتفية برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن زيارة المسؤول الأمريكي لمصر تتضمن البعد الثنائي والبعد الإقليمي.

كمال: هناك بيان توافقي مع زيارة بلينكن لمصر

ولفت إلى أنه بالنسبة للبعد الثنائي، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيان توافق مع زيارة بلينكن لمصر، وتحدثت فيه بشكل مفصل على العلاقات المصرية الأمريكية الذي مر عليها في العام الماضي حوالي 100 سنة حيث أقيمت العلاقات سنة 1922، فهي علاقة قديمة ومتعددة الأبعاد.وأوضح أن البعد الثنائي بين مصر وأمريكا يتضمن ملفات كثيرة مثل التعاون الاقتصادي والقضايا المتعلقة بالبيئة وملف التعاون بالقضايا الامنية والعسكرية.

وأشار إلى أن البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية إيجابي للغاية، وأكد على عمق العلاقة بين البلدين، وكان يصف هذه العلاقة بأنها علاقة استراتيجية وبين الأصدقاء.