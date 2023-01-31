مصرع طفل وإصابة شخصين في حادث مروري بالطريق الصحراوي بالبحيرة

لقي طفل مصرعه، فيما أصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين دراجة مع سيارة ملاكي بالكيلو 55 بالطريق الصحراوي اتجاه الإسكندرية، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلوا جميعا إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة.

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد استقبال المستشفى جثة طفل وشخصين مصابين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، وجرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى وعمل الإسعافات الأولية للمصابين وحرر المحضر اللازم.

مصرع شاب في حادث تصادم

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان حادث التصادم، وتبين وفاة طفل يدعى جمال أحمد إبراهيم، 16 سنة، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة.

فيما أصيب كل من أحمد هارون كامل، 17 سنة، مقيم النوبارية، ومحمد السيد عبد اللطيف، و40 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجار تقديم الخدمات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.