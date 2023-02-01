7 مشاهد مؤثرة في حياة ووفاة عروس الغربية.. صممت منديل عقد قرانها

لم يمضِ على زواج عروس الغربية، سوى فترة قصيرة، حتى أخبرت زوجها بأن حلم الأمومة سوف يتحقق، ومع مرور الأيام أخبرها الطبيب بأنها سوف تنجب توأما من البنات، كانت تتنظر بفارغ الصبر، مرور أشهر الحمل، كي تضع طفلتيها وتحملهما بين أضلعها، وصارت تجهز لهما ملابسهما، لكن القدر لم يمهلها، وتوفيت بعد 5 شهور متأثرة بإصابتها بنزيف.

نزيف حاد بسبب الحمل ينهي حياة عروس الغربية

هاجر عبد الحميد، المقيمة بقرية أبوحمر التابعة لمركز ومدينة بسيون، بمحافظة الغربية، والمعروفة بعروس الغربية، والذي توفيت منذ 3 أيام، وتم تشييع الجثمان يوم الأحد الماضي، إثر تعرضها لنزيف حاد، بسبب حملها، وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية 7 مشاهد مؤثرة بعد وفاة عروس الغربية.

1- سفر زوجها محمود مجدي إلى إحدى الدول العربية، من أجل توفير متطلبات الحياة والعمل على تأمين مستقبل أفضل له ولأسرته.

2- حالة من السعادة عاشتها الأسرة بعد علمهم بخبر حملها في طفلتين توأم، «بنتين» وسرعان ما تبدل الحال لتنقلب الفرحة إلى حالة من الحزن.

3- وفاتها بعد 5 شهور من الزواج، متأثرة بإصابتها بنزيف حاد بسبب حملها.

4- كانت تعمل في مجال الهاند ميد، وهي من صممت منديل عقد قرانها.

5- رثاء زوجها لها بعد وفاتها قائلاً لها «حسدوني عليكي يا حبيبتي، على ضحكتنا وفرحتنا.. أخذتي قلبي وعيوني ربنا يرحمك إنتي وبناتنا ويغفرلكم ويوسع عليكم قبرك ويجمعني بيكم قريب ونتجمع مع بعض تاني».

6- تأجيل مراسم الدفن وتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير لحين عودة زوجها من إحدى الدول العربية التي يعمل بها.

7- آخر ما قامت بكتابته على صفحتها الشخصية فيس بوك «نسألك أن تسهل علينا ما استثقلته أنفسنا.. مكان ما تحطني أنا راضية كل الرضا يا رب الحمد لله».