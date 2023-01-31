آخر ما قالته عروس الغربية قبل وفاتها بتسمم حمل: «أنا راضية يارب»

خيم الحزن على أهالي قرية أبو حمر، إحدى قرى مركز بسيون، بمحافظة الغربية، عقب رحيل وفاة بسبب نزيف أثناء حملها في توأم، حيث أنها لم يمر على زواجها سوى 5 أشهر فقط.

وكانت آخر ما كتبته الراحلة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،: «نسألك أن تسهل علينا ما استثقلته أنفسنا.. مكان ما تحطني أنا راضية كل الرضا يارب الحمد لله».

الزوج ينعي الزوجة بكلمات مؤثرة

أما الزوج محمود مجدي عبد الحميد، فقد نعى زوجته بكلمات مؤلمة: «حسدوني عليكي يا حبيبتي، على ضحكتنا وفرحتنا.. أخذتي قلبي وعيوني يا بنتي والله العظيم راضي ومحتسب والحمدلله هو أحن عليكي مني.. بس أنا مش مسامح نفسي إني كنت بعيد عنك.. مش مسامح نفسي إني مشيت وسيبتك تمشي وأنتي بعيد عن حضني.. ربنا يرحمك إنتي وبناتنا ويغفرلكم ويوسع عليكم قبرك ويجمعني بيكم قريب ونتجمع مع بعض تاني».

طفلتين توأم

قال محمود مجدي، لـ«الوطن»، أنه يعمل في إحدى الدول العربية، وتزوج من هاجر منذ 5 شهور، وبالضبط في شهر يوليو من العام الماضي، حيث تربطهم صلة قرابة، مشيرًا إلى أن زوجته كانت حامل في طفلين توأم من البنات، وكانت مريضة بسبب الحمل، إلاً أنه حدث لها نزيف شديد ولفظت أنفاسها الأخيرة.

سيرة حسنة

وأضاف إبراهيم السيد، أحد أهالي القرية لـ«الوطن»، أن هاجر هي أصغر أشقائها، لأب متوفى وتولى عمها تربيتها هي وأشقائها، وكانت تتمتع بحسن الأخلاق والسيرة الطيبة.

تشييع الجثمان

أوضح أن زوجها كان يعمل في إحدى الدول العربية، وجرى تأجيل تشييع جثمان الزوجة لمدة يومين، حتى حضر الزوج، وتم أداء صلاة الجنازة عليها من أحد مساجد القرية، ودفنها بمقابر العائلة بمسقط رأسها بالقرية.