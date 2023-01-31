مطار القاهرة يحبط محاولة تهريب مشغولات ذهبية وشرائط مخدرة

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة راكب مصري، تهريب كمية من المشغولات الذهبية المرصعة بفصوص من الأحجار الكريمة، كما تم ضبط راكب آخر بحوزته شرائط لعقاقير مخدرة.

تفتيش الحقائب يدويا

الحالة الأولى خلال إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من لندن استوقف أشرف عبد الحميد رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب خلال محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، الذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من عماد حمدي ومينا فهيم مأمورا الجمرك، واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات فارغة.

وقام جورج الفونس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 بتكليف هاني محمود مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن وجود علب فارغة وشهادة ضمان جرانتي بين طيات الملابس.

وقام تامر قاسم مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونة من أحمد صبري وحسام الشافعي وكريم يوسف مآمير الجمرك لتفتيش جميع حقائب الراكب بدقة، ما أسفر عن وجود علب فارغة أخرى فقام بتكليف كل من هاني محمود وأحمد عادل فتحي مأمورا الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا في حضور بكري عزب رئيس القسم بإدارة الأمن الجمركي، ما أسفر عن ضبط كيس من القماش بداخله حلق من الذهب مرصع بفصوص من الأحجار الكريمة وآخر بداخله حلق مرصع بفصوص أيضا وكوليه من الذهب مرصع بفصوص ملونة من الأحجار الكريمة.

مكافحة المخدرات بالمطار

أما الحالة الثانية كانت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار، وخلال إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الطيران القادمة من دبلن، إذ جرى ضبط راكب مصري أيضا بحوزته 5 شرائط لعقار الترامادول المخدر و127 كبسولة لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات بإجمالي 277 قرص وكبسولة، وتم الضبط بواسطة كل من الدكتور مؤمن حسن مأمور الجمرك وإبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على الصالة.

وأمر تامر رمزي قاسم مدير الإدارة الرابعة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 15 لسنة 2023 ضد الراكب الأول، كما أمر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 16 لسنة 2023 ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، الذي أحال الراكب الثاني للنيابة المختصة.