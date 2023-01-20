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طوارئ في مطار القاهرة الدولي لاستقبال أول مجموعة سياحية صينية

كتب:

أيمن حمزة
10:47 ص | الجمعة 20 يناير 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، أول مجموعة سياحية صينية، قادمة إلى مصر؛ لتكون هي الأولى منذ بداية «كوفيد - 19»، وسط اتخاذ التدابير والتسهيلات اللازمة لاستقبال أول فوج.

وزير الطيران يستقبل الفوج

ويستقبل أول فوج سياحي صيني في مطار القاهرة، الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، ويرافقه نائب وزير السياحة والآثار، والسفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشانغ.

ويجهز مطار القاهرة الدولي، استقبالًا خاصًا لأول فوج سياحي صيني قادم بعد غياب 4 أعوام، منذ بداية الجائحة الوبائية التي ضربت بلدان العالم في أواخر عام 2019.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.