طوارئ في مطار القاهرة الدولي لاستقبال أول مجموعة سياحية صينية

يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، أول مجموعة سياحية صينية، قادمة إلى مصر؛ لتكون هي الأولى منذ بداية «كوفيد - 19»، وسط اتخاذ التدابير والتسهيلات اللازمة لاستقبال أول فوج.

وزير الطيران يستقبل الفوج

ويستقبل أول فوج سياحي صيني في مطار القاهرة، الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، ويرافقه نائب وزير السياحة والآثار، والسفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشانغ.

ويجهز مطار القاهرة الدولي، استقبالًا خاصًا لأول فوج سياحي صيني قادم بعد غياب 4 أعوام، منذ بداية الجائحة الوبائية التي ضربت بلدان العالم في أواخر عام 2019.