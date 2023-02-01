عبد المنعم سعيد لـ «المشهد»: الأزمة الروسية الأوكرانية أفشلت نظرية الردع النووي

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن الأزمة الروسية الأوكرانية، أفشلت نظرية الردع النووي، وأفشلت أيضًا نظرية الاعتماد المتبادل التجاري التي قد تمنع الحرب، لأن الحرب حدثت رغم الاعتماد المتبادل التجاري بين روسيا والغرب، موضحًا في الوقت ذاته، أن كل التنبؤات حول الحرب الروسية الأوكرانية، لم تكن صحيحة.

فكرة انتصار روسيا كان بديهيًا

وأضاف «سعيد»، خلال حواره مع الإعلاميان نشأت الديهي، وعمرو عبد الحميد، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «ten»، أن فكرة انتصار روسيا كان بديهيًا، لأن موسكو دولة نووية كبيرة، وثاني أكبر قوى عسكرية في العالم، وبعد دخولها اوكرانيا لم تنجح حتى هذه اللحظة على الأقل في حسم الحرب، إذ ما زالت موسكو تستحوذ على 20% من الأراضي الأوكرانية.

الحرب الروسية الأوكرانية كانت كاشفة بالنسبة لمصر

أشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أوكرانيا بعد حصولها على أسلحة ومعلومات استخباراتية، بدأت تحرز بعض النجاحات، كما أن الأزمة الروسية الأوكرانية كانت كاشفة بالنسبة لمصر في الكثير من الأمور، فهذه الأزمة أظهرت اعتماد مصر بصورة كبيرة على موسكو وكييف في الغذاء والسياحة، وهذا الأمر يستدعي المراجعة، من خلال تقليل فكرة الاعتماد على طرف واحد في سلعة أو منتج بعينه.