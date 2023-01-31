تفاصيل مصرع شاب وإصابة 5 في حادث تصادم دراجة نارية بـ«عربة كارو» بالإسماعيلية

لقي شاب مساء اليوم الاثنين، مصرعه وأصيب 5 آخرين، بينهم طفلان، جراء تصادم دراجة نارية مع «عربة كارو» على طريق قرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد في الإسماعيلية.

تلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم أسفر عن مصرع محمد عماد عبد السلام إبراهيم 18 سنة، مقيم بمنطقة أبو عطوة الدبابات، إثر إصابته بتهشم في الجمجمة.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ 5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل جثة الشاب المتوفى إلى مشرحة مستشفى الحميات لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة.

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من ماهر مصطفى عبد الله رجب 7 سنوات، مقيم بمدينة الزقازيق، وشنة وحيد عوض النجدي 44 سنة، مقيم بقرية الضباعية، ومازن ياسر محمد عبد الرحمن 7 سنوات، مقيم بقرية أبو عطوة، ومحمد إبراهيم زيدان محمود 18 سنة، مقيم بنفس العنوان، ومنار ياسر محمد عبد الرحمن 12 سنة مقيم بنفس العنوان.

مصادر طبية: حالة خطرة بين المصابين

وقالت المصادر الطبية، في مجمع الإسماعيلية الطبي، إن المصابة الخامسة في الحادث في حالة خطرة ومصابة باضطراب بدرجة الوعي وجار تقديم العلاج اللازم لها، فيما استقرت حالة المصابين الآخرين وجارٍ فحصهم للاطمئنان على صحتهم.