تشييع جثمان شخص بعد مقتله على يد جاره في الإسماعيلية

شيع المئات من أهالي قرية كسفريت التابعة لمركز ومدينة فايد في الإسماعيلية، مساء أمس الأحد، جثمان المجني عليه بعد مقتله على يد جاره بعد مشاجرة نشبت بينهما بسبب «لعب الأطفال».

وشهدت قرية كسفريت حالة من الحزن على وفاة الشاب «عبد المحسن كمال سند» في الثلاثينيات من العمر، جراء إصابته بنزيف داخلي على المخ بعد ضربه بـ«قالب طوب» على رأسه.

مشاجرة بسبب لعب الأطفال

وأشارت تحريات ضباط المباحث الجنائية في مركز ومدينة فايد، إلى أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه والمتهم بسبب خلافات بين الأطفال تجددت يوم ارتكاب الواقعة، تدخل فيها المتهم وتوجه لمنزل المجني عليه لتطور مشادة كلامية لمشاجرة استخدم فيها المتهم «محمد.س.ع» 30 سنة، «قالب طوب» أصاب به المجني عليه في رأسه.

القبض على المتهم

وألقت وحدة مباحث مركز فايد في الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد سكر، القبض على المتهم بارتكاب الواقعة بعد ساعات قليلة من ارتكابها، فيما فرضت الشرطة كردونا أمنيا بمحيط مكان الواقعة لمنع حدوث وتجدد أي اشتباكات بين العائلتين.

وأمرت جهات التحقيق مساء أمس بحبس المتهم 4 أيام، على ذمة التحقيق وتسليم الجثمان إلى ذويه بعد انتهاء كتابة تقرير الصفة التشريحية، وبيان سبب الوفاة.