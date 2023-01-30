تفاصيل القبض على المتهم بقتل سيدة في الإسماعيلية.. «سرق شاشة وريسيفر»

نجحت مباحث الإسماعيلية في إلقاء القبض على المتهم بارتكاب واقعة مقتل سيدة داخل شقتها في منطقة حي الفروسية مساء أمس الأحد، بعد ساعات قليلة من العثور على جثتها.

وكان قد تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد العثور على جثة سيدة تدعى «مروة. ك. ع»، 45 سنة، موظفة بجامعة قناة السويس، داخل شقتها السكنية، ووجود شبهة جنائية في الواقعة.

تشكيل فريق من المباحث الجنائية

وشكلت المباحث الجنائية فريق بحث برئاسة اللواء محمد عبد الرحيم، مدير مباحث الإسماعيلية، ضم المقدم شادي الكفراوي، رئيس مباحث قسم ثالث الإسماعيلية، لفحص الواقعة والتوصل إلى هوية مرتكب الجريمة.

وبحسب المعاينة الأولية للجثة، فإن المتهم بارتكاب الواقعة قتل المجني عليها خنقا لسرقة بعض محتويات الشقة، وحاول إخفائها في منطقة قريبة من المنزل.

المتهم سرق شاشة وريسفر وأسطوانة غاز

وكشفت مصادر أمنية لـ«الوطن»، أن المتهم يعمل «غفير» للبناية التي تقطن بها السيدة، ودخل إلى الشقة لسرقة بعض المحتويات، وحين تفاجأ بالمجني عليها حاول شل حركتها باستخدام «إيشارب» وإسكاتها وفر هاربا من مكان الواقعة، إلا أن السيدة توفيت بين يديه.

ونجح فريق البحث من ضباط المباحث الجنائية ومعاوني مباحث قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، في التوصل لهوية مرتكب الجريمة بعد تفريغ الكاميرات الموجودة بالمنطقة وضبطه واستعادة المسروقات.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة بغرض سرقة المجني عليها، فيما حررت الشرطة محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات في القضية.

محام: عقوبة المتهم تصل للإعدام

وقالت آية عبد السلام، محامية، إن المتهم سيواجه تهمتين هما السرقة بالإكراه وقتل المجني عليها داخل شقتها، وقد تصل عقوبته إلى الإعدام أو المؤبد.

وأضافت أن المحكمة قد تشدد عقوبتها على المجني عليه باعتباره «أمينا» على السيدة وممتلكاتها، إلا أنه غدر بها وقرر إنهاء حياتها لسرقتها.