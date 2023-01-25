دبلوماسي سابق لـ يوسف الحسيني: «الشراكة» عنوان جديد للعلاقات المصرية الهندية

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه من متابعة وقائع المؤتمر الصحفي المشترك في العاصمة الهندية نيودلهي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ومودي رئيس وزراء الهند، نشعر بارتياح ورضا كبير للمستوى الذي بلغته العلاقات المصرية الهندية خلال السنوات القليلة الماضية.

آفاق أرحم للعلاقات بين البلدين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على شاشة «القناة الأولى»: «اليوم في المؤتمر الصحفي قال رئيس وزراء الهند إنه جرى الاتفاق مع الرئيس السيسي على تصعيد هذه العلاقات إلى مستوى أرحب وصفها بالشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند».

الشراكة هي العنوان الجديد للعلاقات المصرية الهندية

وتابع: «والشراكة هي العنوان الجديد للعلاقات المصرية الهندية في عالم متغير، ويعكس إدراك القيادتين المصرية والهندية لضرورات التعاون الشامل بين الدولتين في مختلف المجالات سواء مجالات التعاون التقليدية، وهي ما درجنا على تسميته التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري إلى آفاق أرحب بكثير، وتتعلق بالمستقبل مثل تكنولوجيا المعلومات والفضاء والأمن السيبراني والتعاون العلمي».