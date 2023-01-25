الإعلامي يوسف الحسيني: العلاقة بين مصر والهند متميزة وشراكة بين الكبار

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الهند تتميز بكثير من الصناعات في مختلف المجالات، مثل الطاقة النظيفة وصناعات التكنولوجيا الحديثة، كما أنها لديها تطوير حقيقي في الصناعات الدوائية، كما أن العلاقات السياسية والعسكرية مع مصر شديدة التميز.

وأضاف «الحسيني» خلال تقديمه برنامج «التاسعة» على شاشة «القناة الأولى»: «أنا سعيد جدا بهذه الزيارة والشراكات التي بنيت بين البلدين، فالعلاقة بين مصر والهند أمر عظيم للغاية، لأن هذه الشراكات هي شراكات الكبار».

مباحثات مع رئيس وزراء الهند

وتابع أن كلمة الرئيس السيسي، أكد فيها أن المباحثات مع رئيس وزراء الهند كانت في التعاون في مجالات الدفاع، وأشار إلى أن هذا خير برهان على الإرادة المشتركة لتدشين العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، «الدول عندما تبني علاقات على مستوى الدفاعات فلابد أن نعرف أن العلاقات شديدة التطور، ومن خلال ذلك نعرف أن العلاقات على أعلى مستوياتها».

علاقة مصر بالهند بنيت على أساس شديد القوة

واستطرد: «ما يأتي بعدها يصبح سهل، فبلاد تصنع مع بعض صناعات عسكرية ثم تأتي بعد ذلك الاستثمارات والصناعات المدنية، وما بني بين مصر والهند تم على أساس شديد القوة».