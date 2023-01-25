دبلوماسي سابق لـ يوسف الحسيني: الهند خلال 2030 ستكون قوة اقتصادية عالمية

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الهند خلال الـ7 سنوات القادمة؛ وبحلول عام 2030 يرشحها خبراء العالم في احتلال المرتبة الثالثة كقوة اقتصادية عالمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على شاشة «القناة الأولى»: «الرئيس السيسي استعرض في كلمته أمام المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء الهندي العديد من مجالات التعاون، وما استوقفني فيها التعاون في مجال الدفاع والمجال العسكري والأهم من ذلك مجال التصنيع العسكري، أمر مهم وإشارة الرئيس لهذا الموضوع مهمة للغاية».

قوة الدول تقاس بأمرين

وتابع: «لو تذكرنا الطائرة النفاثة التي كانت تحلق في سماء القاهرة في الستينات فهي كان صناعة مصرية هندية، كما يدعونا للاعتزاز أن محرك هذه الطائرة كان صناعة مصرية، وحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن التعاون يشمل التصنيع العسكري يبعث في نفسي ارتياحا كبيرا، كما أن قوة الدول تقاس بأمرين هما قوة اقتصادها وقدرتها على توفير حاجتها من السلاح للدفاع عن سيادتها ووحدتها الترابية دون الاعتماد على الخارج بصورة كبيرة».

امتلاك القدرات يدافع عن حقوقها

واستطرد: «إذا استطاعت أي دولة امتلاك هذه القدرات فهي تستطيع الدفاع عن حقوقها ومصالحها، ويكون لديها قوة الردع فليس من الضروري أن تستخدم قواتك، لكن من المهم أن يشعر خصومك أن لديك القدرة والاقتصاد القوي لتردع أي محاولة لتهديد سيادتك واستقلالك».