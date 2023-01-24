مي التلمساني لـ يوسف الحسيني: هناك موجة جديدة من روائيي المهجر

علقت الدكتورة مي التلمساني الروائية وأستاذة الدراسات السينمائية بجامعة أوتاو الكندية، على ترشيح روايتها «الكل يقول أحبك» ضمن القائمة الطويلة للبوكر، قائلة إن الرواية تتناول شخصيات مصرية في بلاد المهجر وشخصيات أخرى من أصول سورية وجزائرية، تعيش في أمريكا الشمالية، وتدور أحداثها في مصر.

هناك موجة ظهرت من روائيي المهجر

أوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن هناك موجة ظهرت ممن اطلقت عليهم روائيو المهجر ضاربة المثل بها، حيث هاجرت من مصر قبل 25 عاما، وميرال الطحاوي وياسر عبداللطيف وغيرهما.

تعيش بالخارج مصر وتكتب بالعربية وتنشر في القاهرة

أشارت إلى أنها هاجرت من أجل الحصول على شهادات الدراسات العليا، لافتة إلى أنها تعيش خارج مصر، لكنها تكتب اللغة العربية وتنشر ما تكتبه في مصر.

وأكدت أن كلمة المهجر والهجرة لم تعد تشير للماضي كما كان يحدث أيام جبران خليل جبران، لافتة إلى أن العالم أصبح قرية كبيرة، وحركتنا أصبحت بسيطة، وأنه يمكننا نعبر الحدود ببساطة، خاصة لمن يحمل جواز سفر كندي أو أمريكي، وأن الهجرة لم تعد قاسية ومعقدة مثل الماضي.