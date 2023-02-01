أعمال مسرحية لموهوبين في مدارس الإسكندرية.. «الثقب القاتل وتوتو وجوجو»

قدم فريق المسرح بمدارس الإسكندرية عرضا مسرحيا بعنوان «الثقب القاتل»، وسط جهود متواصلة لعودة الفن الراقي من خلال المدراس وتنمية موهبة الطلاب تحت إشراف مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ورعاية وزارة التربية والتعليم.

المسرح المدرسي

وقال الدكتور العربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن وزارة التربية والتعليم تولي اهتماما بالمسرح المدرسي سواء بالمدارس الحكومية أو الخاصة وجرى تشكيل منتخب المسرح على مستوى الإدارات التعليمية بالإسكندرية، لاختيار أفضل المواهب لتقديم أعمال مسرحية يتنافسون فيها على أفضل عمل مسرحي مدرسي.

رعاية الموهوبين

وأضاف وكيل تعليم الإسكندرية، بالأمس، أننا فى الإسكندرية نهتم برعايه ودعم للموهوبين فى مجال المسرح المدرسى من أبناءنا وبناتنا الطلبة علي مستوى جميع المدارس.

وأوضحت جيهان نور موجة عام المسرح بتعليم الإسكندرية أن روح التنافس بين الطلبة للمشاركة في مسرحية عبر المدارس المختلفة، والتى تفرز مجموعة مميزة من الموهوبين ويتم تشكيل منتخب مسرحى فى كل إدارة تعليمية ويقدم الجميع أعمال مسرحية، والفائز يشارك فى المسابقة التى تقيمها الوزارة على مستوى الجمهورية.

تفاصيل مسرحية الثقب القاتل

ولفتت الدكتورة أميرة سمير عباس موجة المسرح بإدارة العجمى التعليمية أنها كتبت نص مسرحى مأخوذ من درس مادة العلوم ثقب الأوزون ويشارك فيه مجموعة من الطلبة الموهوبين من عدة مدارس وهم معاذ حسام وياسين أحمد وفاطمة الزهراء عبداللة بمدرسة الطلائع وسما محمد صالح مدرسة التنوير ويوسف أسامة بمدرسة سعد بن أبى وقاص وسلمى سامى وملك محمد ومريم أحمد عبد الهادى مدرسة المسيرى وعبد الرحمن محمد عيسى من مدرسة أمير الشعراء.

وأكد بسيونى محمد مدير عام الإدارة أن إدارة المسرح متميزة جداً فى اكتشاف ورعاية الموهوبين من الطلبة بجميع المدارس.

وأشارت جيهان أبو الريش مدير مدرسة المسيرى بالإسكندرية إلي أن ما يميز النصوص المسرحية أنها من داخل المنهج ويعود بالنفع علي الطلاب.

توتو وجوجو عمل مسرحى فكاهى

وذكرت نرمين عادل أخصائى مسرح بمدرسة جلوبال الخاصة بالاسكندرية أنها إختارت لفريق المسرح بمدرستها نص مسرحي «توتو وجوجو» من تأليف الدكتور جمال ياقوت وهو عمل كوميدى فكاهى، ومن خلال اكتشاف الموهوبين بالمدرسة وقع اختيار فريق المسرح للمشاركة فى هذا العمل ومن الموهوبين بالمسرح حمزة أحمد عبد الرازق، ويزن إسلام أحمد وساندى محمد، وعمر محمود وأروى محمد، وآدم أحمد، وزينب عصام، ومحمد مجدى، وأحمد هيثم، وبسملة، وجميعهم مميزون فى التمثيل المسرحى ونعمل على صقل مواهبهم.