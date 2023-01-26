قصور الثقافة تطرح 25 عنوانا جديدا من روائع المسرح العالمي بمعرض الكتاب

يواصل مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم روائع المسرح العالمي، إذ تقدم للقارئ في هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب 25 عنوانا جديداً تنضم إلى خمسين عنواناً طُرحت خلال السنوات الثلاث الماضية.

قائمة إصدارات روائع المسرح العالمي في معرض الكتاب

والعناوين الجديدة هي:

1- «الرجل الذي حضر للعشاء» لجورج كوفمان وموس هارت، من تقديم محمد يوسف نجم، وترجمة السيد حامد زعلوك.

2- «عاشق المظاهر» لجورج كيلي، من تقديم مصطفى محمود، وترجمة كامل يوسف.

3- «دون جوان» لموليير، ترجمة إدوار ميخائيل، وتقديم نبيل الألفي.

4- «منزل القلوب المحطمة» لبرناردشو، ترجمة محمود سامي أحمد، وتقديم دريني خشبة.

5- «سيجفريد» لجان جيرودو، ترجمة كمال فريد، وتقديم محمد مندور.

6- «الخاطبة» لثورنتون وايلدر، ترجمة صالح زكي، وتقديم دريني خشبة.

7- «فترة التوافق» لتنيسي وليامز، ترجمة فاروق عبد القادر، وتقديم دريني خشبة.

8- «المسافر بلا متاع» لجان أنوي، ترجمة وتقديم أنور لوقا.

9- «الحالمة» لإلمر رايس، ترجمة أسما حليم، تقديم كامل يوسف.

10- «كرنفال الأشباح» لموريس دي كوبرا، ترجمة أحمد محمد رضا، وتقديم محمد مندور.

11- «فتى الغرب المدلل» لجون ميلنجتون سينج، ترجمة حمدي أحمد رجب، وتقديم علي الراعي.

12- «الآلة الحاسبة» لآلمر رايس، ترجمة عادل سليمان، وتقديم فاطمة موسى.

13- «مدرسة الأزواج وسجاناريل» لموليير، ترجمة محمد حسن عون.

14- «الإنسان الآلي» لكاريل تشابيك، ترجمة طه محمود طه.

15- «سور الصين» لماكس فريش، ترجمة سمير التنداوي.

16- «روميو وجانيت» لجان أنوي، ترجمة يحيى سعد.

17- «العادلون» لألبير كامي، ترجمة بسيم محرم وريمون فرانسيس.

18- «قصة حياة» لماكس فريش، ترجمة الدكتور مصطفى ماهر.

19- «المتوحشة» لجان أنوي، ترجمة يحيى سعد.

20- «حاملة المصباح» لريجونولد بركلي، ترجمة صالح زكي، وتقديم دريني خشبة.

21- «لعبة البنج بونج»، تأليف آرتور آداموف، وترجمة فاروق عبد القادر.

22- «دون كيشوت» لإيف جامياك، ترجمة فتحي العشري.

23- «أهمية أن يكون الإنسان جادا»، لأوسكار وايلد، وترجمة عباس يونس.

24- «فاوست كما أراه» لبول فاليري، ترجمة عبد العاطي جلال.

25- «يو اس» أو «نحن والولايات المتحدة»، لبيتر بروك، ترجمة قاروق عبد القادر.