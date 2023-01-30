غادة عادل تكشف لـ«الوطن» تفاصيل مسرحية «فرصة سعيدة»: تجربة جديدة

كشفت الفنانة غادة عادل، عن كواليس مسرحية «فرصة سعيدة»، التي عرضت مؤخرًا، ضمن موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، إذ تعد هي ثاني أعمالها المسرحية.

غادة عادل تكشف تفاصيل مسرحية «فرصة سعيدة»

وقالت غادة عادل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها شاركت في مسرحية العام الماضي، ومسرحية هذا العام بموسم الرياض، وإنها كانت تشعر بالخوف عندما عرض عليها الأمر في الأول، لأنها تعد تجربة جديدة عليها.

وأضافت أنها تشجعت في الوقت الحالي للأعمال المسرحية، لأنها شعرت بفرق حقيقي، لأنها كانت تخاف من مواجهى الجمهور وجها لوجه، ولكن التجربة جعلتها تحب المسرح، وكان ردود الأفعال جيدة، واستقبال الجمهور لهم في السعودية، كانت رائعة.

مشاركة غادة عادل في فيلم «البطة الصفرا»

بينما تواصل الفنانة غادة عادل تصوير باقي مشاهد فيلمها الجديد «البطة الصفرا»، وذلك في أحد الأماكن الخاصة بالتصوير في حلوان، حيث انتهى فريق العمل فيلم من تصوير عدد كبير من المشاهد الخاصة بالعمل، ويتبقى لهم عدد من المشاهد الأخرى باللوكيشنات الخارجية.

فيلم «البطة الصفرا» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم غادة عادل وصلاح عبدالله ومحمد عبد الرحمن توتا وحسن أبو سريع وفرح الزاهد ومحمود حافظ وآخرين، وهو من إنتاج رامي السكري.