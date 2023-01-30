مخرج مسرحية «كيوبيد» يكشف كواليس إعادة فتح قاعة يوسف إدريس: ملهمة للنجوم

قال أحمد فؤاد، مخرج مسرحية «كيوبيد»، إنه يعمل بفرقة مسرح السلام في المسرح الحديث تحت إدارة الفنان محسن منصور: «كان عندنا قاعة مغلقة وفكرنا نعمل فيها عرض كبير لأنها قاعة ملهمة لمجموعة من النجوم الموجودين على الساحة الفنية حاليا، وفكرنا في موضوع مناسب يرجع جمهور قاعة يوسف إدريس من جديد».

مفهوم الحب

وأوضح «فؤاد» خلال استضافته ببرنامج السفيرة عزيزة والمذاع على فضائية DMC، أن مفهوم الحب هو من يجمع الناس على المسرح في عمل مميز، متابعا: «المسرح يتطلب استعدادات خاصة وأهمها الاستعداد النفسي والطاقة إن المشاهد يحضر العرض ومن هنا جاءت فكرة بناء مسرحية كيوبيد، وكلنا اشتغلنا خطوة بخطوة مع بعض في ورشة عمل وصلتنا لخطة العمل اللي أضافنا له من أرواحنا جميعا».

مسرحية «كيوبيد»

وأشار مخرج مسرحية «كيوبيد»، إلى أن كيوبيد تعنى إله الحب عند الإغريق، وتم تجسيده في الفنان عبد المنعم رياض.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة ، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور ، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها ، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.