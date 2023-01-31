رئيس العلاقات العامة بـ«قناة السويس»: نستقبل رحلات لجهات حكومية بالمجان

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، اليوم، ندوة «قناة السويس بين الماضي والحاضر والمستقبل وأهميتها بالنسبة للمصريين»، التي أدارها خالد طه رئيس العلاقات العامة بهيئة قناة السويس، وكوكبة من المتخصصين في العمل بقناة السويس.

رحلات لزيارة قناة السويس

قال «طه»، إن قناة السويس مرفق ملاحي عالمي، يحق للجميع مشاهدته والفخر به وبوجوده داخل جمهورية مصر العربية، موضحا أن المدارس أو الجامعات أو أي جه حكومية، تقوم بعمل زيارات ورحلات لقناة السويس، موضحا أن العلاقات العامة بالهيئة، تقوم باستقبال الزوار على أعلى مستوى.

تصريح خاص لزيارة قناة السويس

وأضاف رئيس العلاقات العامة بهيئة قناة السويس، أن الجهات الحكومية تستصدر تصريح خاص بالرحلة، والعلاقات العامة تستقبل الزوار بالمجان، وترافقهم في جولة التعرف على قناة السويس واستضافتهم، مشيرا إلى أن التصريح لابد منه لأهمية ومكانة قناة السويس، حتى لا يتم تعريضها للخطر أو الاستيهانة بمكانتها.

أهمية قناة السويس

وكان حسين عشري، الباحث الاقتصادي في هيئة قناة السويس، أكد أن القناة هي واحدة من أهم مراكز الملاحة العالمية التي تكمن أهميتها الاقتصادية، فهي تتمتع بموقع استراتيجي واقتصادي، خاصة أنها تربط بين مناطق اقتصادية ذات أهمية كبرى بالنسبة للعالم، مشيرا إلى أن الأهمية لا تقتصر على الموقع الاستراتيجي فحسب، بل تضم العديد من النواحي الأخرى، تتمثل في كونها أقصر طريق بين الشرق والغرب مقارنة بالطرق البديلة الأخرى، كما أنها تساعد في تحقيق وفرات في المسافة والوقت، واستهلاك الوقود والتكاليف الأخرى.