طقس كفر الشيخ اليوم.. توقعات بسقوط أمطار رعدية ونشاط لحركة الرياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس في محافظة كفر الشيخ اليوم الأربعاء، موضحة وجود انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يصاحبه نشاط للرياح، ما يزيد من الإحساس ببرودة الجو، وسط توقعات بسقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحياناً، ومصحوبة بحبات البرد، خاصة على المدن الساحلية شمال المحافظة، والمطلة على البحر المتوسط.

طقس كفر الشيخ اليوم

وأكدت «الأرصاد»، أنه يسود طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا بارد ليلاً، وذلك على كافة الأنحاء بكفر الشيخ، مع سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحياناً، ومصحوبة بحبات البرد بنسبة حدوث 40% إلى 60%، مع نشاط الرياح على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة في كفر الشيخ

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 4.5 متر، على أن يكون اتجاه الرياح غربية إلى شمالية غربية، فيما تسجل درجات الحرارة في كفر الشيخ اليوم الأربعاء العظمى 17 درجة مئوية والصغرى 14 درجة، وسرعة الرياح 60 كيلومترا في الساعة، مع طقس غائم.

استعدادات مكثفة لمواجهة حالة الطقس

واتخذت محافظة كفر الشيخ في وقت سابق، كافة التدابير اللازمة استعدادا لاستقبال موسم الشتاء، من خلال رفع حالة الطوارئ، وتشكيل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة السكرتير العام للمحافظة، وتضم أعضاء من جميع المديريات المعنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرفة عمليات فرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، لمتابعة أي تداعيات في حالة الطقس خلال فصل الشتاء، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.