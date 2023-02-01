الذهب يترقب قرار «الاحتياطي الفيدرالي» اليوم.. وعيار 21 بـ1720 جنيها

استقر الذهب فوق مستوى 1.920 دولارًا للأوقية اليوم الأربعاء، حيث استعد المستثمرون لاتخاذ قرارا رئيسيا بشأن السياسة الفيدرالية، مع وجود إشارات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة مما عزز التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل أقل حدة.

وأظهرت بيانات يوم أمس الثلاثاء، أن نمو الأجور في الولايات المتحدة تباطأ في الربع الرابع من عام 2022، بينما ارتفعت أسعار المنازل الأمريكية بوتيرة أضعف في نوفمبر.

في الأسبوع الماضي، أظهرت البيانات أيضًا أن مقياس تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة قد تباطأ إلى أدنى مستوى له في أكثر من عام في ديسمبر.

من المتوقع على نطاق واسع، أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي، برفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة يوم الأربعاء، بينما سيبحث المتداولون عن إرشادات حول مسار ارتفاع أسعار الفائدة، ومن المقرر أيضًا أن يقوم بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي بتشديد السياسة بشكل أكبر هذا الأسبوع برفع سعر الفائدة.

أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم

محلياً، ظلت أسعار الذهب في محلات الصاغة على مستوياتها المنخفضة بعد جملة من الخسائر خلال اليومين الماضيين، وسجل سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 1,966 جنيها، وسجل الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً 1,720 جنيها، وسجل الذهب 18 سعر 1,474 جنيها، وسجل الجنيه الذهب (8 جرام عيار 21) 13,760 جنيها.