طقس سوهاج اليوم.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والعظمى تسجل 19

انخفضت درجات الحرارة في طقس سوهاج اليوم الأربعاء بشكل ملحوظ وصل حتى 10 درجات مئوية بدرجة الحرارة العظمى، خلال الـ48 ساعة الماضية؛ إذ سجلت درجة الحرارة العظمى اليوم 19 درجة مئوية، في طقس مائل للبرودة، و9 درجات مئوية لدرجة الحرارة الصغرى في طقس بارد، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بينما كان متوسط درجات الحرارة على المحافظة خلال الـ48 ساعة الماضية، 28 درجة مئوية للعظمى، و12 درجة للصغرى.

طقس سوهاج اليوم

طقس سوهاج اليوم الأربعاء، مشمس مائل للبرودة نهارا، مع احتمال نشوب رياح مثيرة للأتربة، بسرعة 19 كم في الساعة، و39% نسبة الرطوبة، مع انعدام فرصة سقوط الأمطار، وفقا للأقمار الصناعية.

طقس سوهاج كل ساعة

مع تقلب الأحوال الجوية ما بين ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة تراقب غرفة عمليات محافظة سوهاج طقس سوهاج كل ساعة، تحسبا لأي طوارىء، محذرة من عدم تخفيف الملابس بالتقلبات الجوية، والتى تستمر طوال الأسبوع.

طقس سوهاج غدا

وتتوقع الأرصاد الجوية طقس سوهاج غدا الخميس مائل للحرارة بدرجات ما بين 18 حتى 20 درجة مئوية بدرجة الحرارة العظمى، وبارد ليلا لتتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 8 و11 درجة مئوية، وفقا لغرفة عمليات سوهاج .