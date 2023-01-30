طقس سوهاج اليوم الاثنين.. ارتفاع في درجات الحرارة وشبورة

يشهد طقس اليوم الاثنين بمحافظة سوهاج، ارتفاعًا في درجة الحرارة نهارا مع انخفاضها ليلا، بمعدل 22 درجة مئوية للعظمي و6 للصغرى.

طقس سوهاج اليوم الاثنين، يشهد ظواهر جوية متعددة ما بين احتمالية نشوب رياح مثيرة للأتربة على فترات متقطعة من النهار بسرعة 16 كم بالساعة ورطوبة بنسبة 39% مع سطوع الشمس نهارا، بينما تنعدم نسبة سقوط الأمطار بطقس سوهاج اليوم وفقا للأقمار الصناعية.

طقس سوهاج غدا

وتتوقع الأرصاد الجوية المصرية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة بطقس سوهاج غدا، ليسود طقس حار نهارا ومائل للبرودة ليلا، مع احتمالية نشوب رياح محملة بالأتربة على فترات متقطعة من النهار.

وتتابع غرفة العمليات بمحافظة سوهاج طقس سوهاج كل ساعة تحسبا لحدوث أي تقلبات جوية أو سقوط أمطار على سوهاج، كما يجرى تفقد مخرات السيول بصفة دورية، بدار السلام وساقلتة والحواويش.

طقس سوهاج وطما

ويقترب طقس طما أول مراكز محافظة سوهاج من اتجاه الشمال من طقس مدينة سوهاج بفارق من درجة لدرجتين بدرجات الحرارة العظمى والصغرى، فيعد أقل حرارة ليلا ونهارا.