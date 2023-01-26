طقس سوهاج اليوم: مشمس نهارا وشديد البرودة ليلا

ترتفع درجات الحرارة نهارا في طقس سوهاج اليوم الخميس مسجلة 23 درجة مئوية للعظمي في طقس حار مشمس، بينما تسجل أقل درجات حرارة بالصعيد بـ8 درجات مئوية لدرجة الحرارة الصغرى، لتصبح الأكثر برودة بالصعيد وثاني أكثر مدينة باردة بمصر بعد كاترين، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

طقس سوهاج اليوم

طقس سوهاج اليوم يشمل عدة ظواهر جوية متنوعة منها انعدام سقوط الأمطار وفقا للأقمار الصناعية، و45% نسبة الرطوبة، واحتمالية نشوب رياح محملة بالأتربة على فترات متقطعة بالنهار بسرعة 9كم بالساعة.

طقس سوهاج الأيام المقبلة

ويستمر طقس سوهاج الأيام القادمة حار نهارا وبارد ليلا وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، مع سطوع الشمس نهارا بدرجات حرارة من 22 حتى 23 لدرجة الحرارة العظمي و5 حتى 8 درجات مئوية لدرجة الحرارة الصغرى.

طقس سوهاج ساعة بساعة

تتابع محافظة سوهاج حالة الطقس ساعة بساعة عبر غرفة عمليات المحافظة، لاحتمالية اختلاف التوقعات الجوية وسقوط امطار، فضلا عن تفقد جاهزية مخرات السيول بالحواويش ودار السلام وأخميم بصفة دورية.

نصائح الأرصاد الجوية

وتنصح الأرصاد بمحافظة سوهاج بعدم الانخداع بحرارة وشمس النهار وتخفيف الملابس خاصة للأطفال، مع اختيار أوقات الظهيرة للتنزه وتجنب الخروج ليلا.