طقس سوهاج اليوم مشمس نهارا والأعلى برودة ليلا بمحافظات الصعيد

طقس سوهاج اليوم حار نهارا بارد ليلا وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى 23 درجة مئوية، بينما درجة الحرارة الصغرى تسجل 7 درجات مئوية، وهي الأقل بين محافظات الصعيد، لتعد مدينة سوهاج المحافظة الأبرد بصعيد مصر اليوم.

طقس سوهاج اليوم

طقس سوهاج اليوم يشهد عدة ظواهر جوية، بينها احتمالية نشوب رياح محملة بالأتربة بسرعة 8 كم بالساعة، مع وجود شبورة جزئية صباحا، وشمس ساطعة نهارا، بينما تسجل الرطوبة 69%، بينما تنعدم نسبة سقوط أمطار اليوم على سوهاج وفقا للأقمار الصناعية.

طقس سوهاج الأيام القادمة

ويستمر طقس سوهاج الأيام القادمة حار نهارا وبارد ليلا بدرجات بين 22 و23 درجة مئوية للعظمى، و5 و7 درجات للصغرى.

طقس طما اليوم

وييعد طقس مدينة طما أقصى شمال محافظة سوهاج، أقل حرارة بدرجة واحدة نهارا، حيث يسجل 22 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى بينما الصغرى 7 درجات مئوية.

طقس سوهاج كل ساعة

تراقب غرفة العمليات بمحافظة سوهاج طقس سوهاج كل ساعة لرصد المستجدات بالظواهر الجوية، واحتمالية سقوط الأمطار اليوم على سوهاج.