طقس سوهاج اليوم يسجل ارتفاعا ملحوظا في الحرارة.. تحذير من الأرصاد

يشهد طقس سوهاج اليوم السبت، ارتفاعا في درجات الحرارة، لتسجل أعلى معدلاتها منذ أكثر من شهر، إذ تصل العظمى إلى 28 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى 12 درجة مئوئة، ليسود طقس حار مشمس نهارا ومعتدل البرودة ليلا، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

طقس سوهاج اليوم

تسود طقس سوهاج اليوم السبت، عدة ظواهر جوية متنوعة، ما بين احتمالية نشوب رياح محملة بالأتربة على فترات متقطعة بالنهار، بسرعة 10 كم في الساعة، وشمس ساطعة، ورطوبة 57%، بينما تنعدم فرصة سقوط الأمطار، وفقا للأقمار الصناعية.

ومع الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة، وتحرك الحرارة العظمي خلال يوم واحد، نحو 6 درجات مئوية، بالمثل الصغرى، تتابع غرفة العمليات بمحافظة سوهاج، حالة الطقس باستمرار، للوقوف على آخر المستجدات والتعامل معها، مع تفقد مخدرات السيول بصفة دورية بالحواويش وساقلتة ودار السلام.

طقس سوهاج الأيام المقبلة

تحذر الأرصاد، مواطني سوهاج، بعدم تخفيف الملابس خلال الموجة الحارة، خاصة الأطفال، حيث ستنقشع خلال ساعات، ويصبح طقس سوهاج، خلال الأيام المقبلة، معتدل الحرارة، وتنصح بعدم التعرض لحرارة الشمس في الظهيرة، لمن لا يرغب بالتأثر بالموجة الحارة.