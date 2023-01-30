وزير التربية والتعليم يوجه المديريات بعدم حجب نتيجة أي طالب

أعلنت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، كلف مديري المديريات، خلال اجتماعهم اليوم، بعدم حجب النتيجة عن أي طالب وعدم حرمان أي طالب من فرحة النجاح.

وأشارت المديرية في بيان، إلى تكليفات الوزير بأهمية التوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية وحروب الجيل الخامس حرصاً على سلامة الطلاب، موضحة أن الوزارة أعدت حقيبة تدريبية لتفعيل دور المدرسة في تنمية الولاء والانتماء لدى الطلاب ومواجهة هذه الظاهرة السلبية الخطيرة، وتنمية مهارات مديري المدارس وذلك في إطار التنمية المهنية المستدامة.

مخاطر الألعاب الإلكترونية

ويستهدف البرنامج التدريبي مديري المدارس بجميع المراحل، ويتم تنفيذ البرنامج في الأول من فبراير حتى الخميس الموافق 9 فبراير طبقاً لظروف كل مديرية، على أن يكون التدريب تحت إشراف مديري المديريات وبالتنسيق مع مديري إدارات التدريب بالمديرية وتوجيه التربية الاجتماعية مع ضرورة إرسال تقرير ختامي لكل مديرية يتضمن التوقيت، إجمالي المستهدفين وعدد الدورات، ونسبة الحضور والغياب.

وذكر بيان المديرية، أن الوزير شدد على أهمية دور المدرسة في تعزيز قيم الانتماء والولاء والتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية من خلال عقد الندوات وتفعيل الأنشطة المدرسية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.

بدء المرحلة الثالثة لأنشطة الفصل الدراسي الثاني بنسبة 75%

وأشارت المديرية إلى أن الوزير أكد على الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية من خطة الأنشطة في الفصل الدراسي الأول والتي وصلت إلى نسبة 50% على أن تبدأ المرحلة الثالثة في بداية الفصل الدراسي الثاني حتى تصل النسبة إلى 75% إلى أن تصل إلى نسبة100% في نهاية الفصل الدراسي الثاني وذلك بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة.

ووجه الوزير بتنظيم الرحلات المدرسية خلال إجازة نصف العام لتنمية الوعي عند الطلاب بما تقدمة الدولة المصرية من إنجازات في الآونة الأخيرة، كذلك زيارة الأماكن السياحية والأثرية، ورحلات لمعرض الكتاب وحث الطلاب على القراءة وكيفية استثمار أوقات الفراغ بطريقة صحيحة.