«شعبة الدواجن»: تراجع الأسعار نتيجة للإفراجات المتتالية عن الأعلاف بالموانئ

تراجعت أسعار الدواجن بالأسواق المصرية 5 جنيهات في الكيلو، أمس، تزامنًا مع استمرار الدولة في الإفراج عن الإعلاف من الموانئ المصرية، وعرض السلع الغذائية بأسعار مخفضة في معارض «أهلا رمضان»، الأمر الذي يخلق منافسة تجبر التجار على مراجعة الأسعار، وفقًا لمصادر من شعبة الدواجن بالغرفة التجارية.

ووصلت أسعار الدواجن البيضاء، اليوم، في المزرعة إلى 65 جنيها للكيلو، وتصل للمستهلك بسعر 66 جنيها، وسعر كيلو الفراخ الساسو بالمزرعة 75 جنيها وفي الأسواق 76 جنيها، بحسب محمد فراج، أحد كبار التجار.

أسعار الدواجن

وأضاف «فراج»، أن الدواجن شهدت تراجعا بواقع 5 جنيهات في الكيلو، أمس، مشيرا إلى أن سعر كيلو الدجاج البلدي في المزرعة سجل 78 جنيها وللمستهلك 80 جنيها، والفراخ الأمهات 59 جنيها بالمزرعة و60 جنيها للمستهلك.

استقرار في أسعار الدواجن

من جهته، أكد مصطفى فهمي عضو شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، استقرارا أسعار الدواجن، نتيجة الإفراجات المتتالية عن الإعلاف المخزنة بالموانئ المصرية، وكذلك التخفيضات التي تقدمها الدولة للمواطنين في معارض أهلا رمضان.