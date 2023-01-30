الغرفة التجارية: استقرار أسعار الدواجن في الأسواق.. وتوقعات بالتراجع قريبا

تشهد أسعار الدواجن في الأسواق المصرية استقرارا ملحوظا، وسط توقعات بتراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة بعد إعلان الحكومة عن استيراد 126 ألف طن ذرة صفراء.

وتراوحت أسعار الدواجن بين 65 و77 جنيها حسب النوع للجملة، أما أسعار التجزئة فيضاف إلى الكيلو نسبة ربح تتراوح بين 5 و10 جنيهات.

أسعار الدواجن

وقال محمد رجب أحد كبار تجار الدواجن، إن أسعار الدواجن اليوم في البورصة تشهد استقرارا، لافتا إلى أن كيلو الدواجن البيضاء يتراوح سعره بين 65 و66 جنيها، و«الأمهات»، بين 47 و55 جنيها، أما البلدي فسجل سعره 77 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو البانيه بين 120 و180 جنيها، أما البط البلدي فسجل سعر الكيلو 150 جنيها، والمستورد 80 جنيها، والكتكوت الأبيض تراوح سعره بين 16 و17 جنيها، والساسو بين 10 و11 جنيها.

الفترة المقبلة ستشهد تراجعا ملحوظا

وتوقع محمد رشدي عضو شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن تشهد الفترة المقبلة تراجعا ملحوظا في أسعار الدواجن، مشيرا إلى إعلان الحكومة استيراد 126 ألف طن ذرة صفراء.

وأضاف أن استيراد الذرة الصفراء سيظهر بشكل ملحوظ على أسعار الدواجن التي تأثرت بارتفاع أسعار الأعلاف الفترة الماضية، مشيرا إلى أن بعض التجار استغلوا الأزمة العالمية، ورفعوا أسعار الأعلاف بعد تخزينها.