إصابة 5 أشخاص في تصادم 3 سيارات بمحور 30 يونيو أول طريق «دمياط - بورسعيد»

أصيب 5 أشخاص في تصادم 3 سيارات بطريق 30 يونيو، أول طريق «بورسعيد - دمياط»، بسبب السرعة الزائدة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

نقل المصابين إلى المستشفى

وتلقى اللواء مدحت عبدالرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان، رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد وصول 5 مصابين عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفي السلام، وهم: محمد جاد الشبراوي الخضري، 43 سنة، يعاني من اشتباه نزيف في المخ وكسر بالساق اليسرى، والحالة متوسطة، ونبيل يوسف السيد الحداد، 47 سنة، يعانى من جروح وكدمات بالجسم والوجه، والحالة متوسطة.

كما أصيب عيد عاطف عبدالموجود سليمان، 30 سنة، يعاني من كسور وتهتك بالساقين، والحالة العامة سيئة، وحسام جاد الخضري، يعاني من كسر بالساقين ونزيف في المخ، وسليمان البراوي، يعانى من جرح تهتكي بالقدم اليسرى، والحالة العامة سيئة.

السرعة الزائدة سبب الحادث

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن 3 سيارات تصادمت بسبب السرعة الزائدة عند أول طريق دمياط بمحور 30 يونيو.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وجارٍ نقل السيارات إلى إدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث.