إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق «بورسعيد ـ دمياط»

أصيب 4 أشخاص مساء اليوم، في حادث تصادم سيارتين أمام حقل ظهر بطريق «بورسعيد دمياط» بسبب السرعة الزائدة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

نقل المصابين إلى المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى الزهور 4 مصابين في تصادم سيارتين أمام حقل ظهر غرب بورسعيد وهم محمد مبارك محمد 54 سنة، بجرح أعلى الحاجب الأيمن وكسر بالقدم اليسرى ، والسعيد رأفت السعيد 42 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أيمن السيد إبراهيم 47 سنة، باشتباه كسر بالذراع الأيسر، رمضان عباس مرسي 58 سنة، بكدمات وسحجات بالوجه.

السرعة الزائدة سبب الحادث

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن 4 أشخاص أصيبوا في تصادم سيارتين أمام حقل ظهر بطريق بورسعيد دمياط من اتجاه غرب بورسعيد.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وجاري نقل السيارتين إلى إدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث.