استقرار أسعار الخضراوات اليوم الخميس.. البسلة بـ10 جنيهات

سجلت أسعار الخضروات استقرارا، اليوم، وسط إقبال وتساؤل العديد من الأشخاص عن ما وصلت إليه أسعار الأصناف المختلفة، التي يحرصون على شرائها لاستخدامها بشكل يومي في الطبخ، وتحديدا الخضراوات الطازجة المفيدة لهم ولصحة أبنائهم، والغنية بالمعادن والفيتامينات اللازمة.

وتعرض «الوطن»، من خلال هذا التقرير أسعار الخضراوات اليوم الخميس الموافق 2 فبراير، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الخضراوت اليوم في سوق العبور

- تراوح سعر البسلة بين 8 و10جنيهًات.

- تراوح سعر الثوم بين 7 و10 جنيهات.

- تراوح سعر البطاطس بين 4 و5 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو بصل بين 3.5 و6 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو البامية بين 16 و18 جنيهًا.

- باذنجان الرومي بين 4 و5 جنيهات.

- الفلفل الحار بين 6 و9 جنيهات.

- الفاصوليا بين 4 و8 جنيهات.

- الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.

- الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

- سعر الكوسة بين 4.5 و6.5 جنيهات.

- الملوخية بين 3 و7 جنيهات.

- الفلفل الرومي بين 6 و10 جنيهات.

أسعار الخضروات في الأسواق

- وصل سعر كيلو الخيار بين 8 و10 جنيهات.

- سجل سعر كيلو البامية بين 18 و22 جنيهًا.

- بلغ سعر الفلفل بين 8 و12 جنيهات.

- كما تراوح سعر الكرنب بين 6 و10 جنيهات.

- وجاء سعر كيلو فلفل الألوان بين 28 و30 جنيهًا.

- فيما تراوح سعر القرنبيط بين 5 و8 جنيهات.

- ووصل سعر البطاطس بين 5 و6 جنيه.

- وتراوح سعر الكيلو من البصل بين 6 و12 جنيهات.

- بينما تراوح سعر الجزر بين 6 و8 جنيهات.

- فيما تراوح سعر الطماطم بين 5 و8 جنيهات.

- وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 8 و12 جنيهات.

- وتراوح سعر كيلو البسلة بين 15 و20 جنيهًا.