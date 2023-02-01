تردد أبو ظبي الرياضية 2023 لمتابعة الدوريات الأوروبية

كشفت شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية 2023، عن عرض الدوريات الأوروبية المختلفة عبر مجموعة قنواتها على الأقمار الصناعية المختلفة، نايل سات وعرب سات، وهوت بيرد، إضافة إلى عرض مباريات كأس السوبر الأوروبي.

ترصد «الوطن» في إطار خدماتها المقدمة لقرائها، تردد أبو ظبي الرياضية 2023، على جميع الأقمار التي تبث من خلالها، وفقا لما كشفت عنه الموقع الرسمي للقناة مؤخرا.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2023

ونشرت الصفحة الرسمية للقناة أبو ظبي الرياضية، جميع تردات القناة 2023، كما يلي:

التردد عبر نايل سات: 12322.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/4.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و2 نايل سات

- التردد: 12091.

- القمر الصناعي: نايل سات

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد أبو ظبي الرياضية على قمر عرب سات

- التردد: 11804.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد أبو ظبي الرياضية extra على نايل سات

- تردد: 12330.

- استقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و2 على قمر هوت بيرد

- التردد: 11747.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 30000.

- معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و2 على نايل سات

- التردد: 11938.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 9/8.