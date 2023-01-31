تنطلق غدا الأربعاء أولى مباريات كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها العاصمة المغربية الرباط، التي تبدأ من 1 حتى 11 فبراير المقبل، وستكون مباراة الافتتاح بين فريقي الأهلي المصري وأوكلاند سيتي النيوزلاندي ، بحسب ما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومن خلال السطور التالية نرصد تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي والمعلقين

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي والمعلقين

ومن المقرر أن تنطلق غدا في تماما الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي، على ملعب «مولاي عبدالله» في العاصمة المغربية الرباط، وتذاع في الثامنة مساء بتوقيت المغرب، والعاشرة مساء بتوقيت السعودية، وجاءت تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي والمعلقين كالتالي:-

- القناة المغربية الرياضية، على تردد القناة عبر القمر عرب سات على 12383 أفقي، 27500.

- تردد قنوات SSC الرياضية السعودية، من خلال تردداتها عبر قمر عرب سات ونايل سات، من خلال التردد 12523، أفقي، 27500، أو من خلال التردد 12418، أفقي، 27500.

كما تنقل البطولة عدد من القنوات الأوربية الحاصلة على حقوق البث، وجاءت كالتالي:-

- Sport TV2 Portugal

- Sport Klub 1 Serbia

- Sport Klub 1 HD Slovenija

- Sport Klub 1HD Croatia

- Diema Sport 2 HD

- beIN Sports HD 1 English

- SuperSport HD 2 alb

معلق مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

ومن المقرر ان يعلق المذيع فهد العتيبي، على أحداث مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية، وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل.