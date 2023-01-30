عاجل.. القبض على 22 تاجر مخدرات في حملة أمنية مكبرة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق في القليوبية، بحبس 22 تاجر مخدرات ضبطوا في حملة أمنية شنتها مديرية أمن القليوبية، إذ جرى ضبط المتهمين بحوزتهم كميات من المخدرات والسلاح وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي.

حملة امنية مكبرة

وكانت حملة أمنية مكبرة قامت بها مديرية امن القليوبية قد استهدفت البؤر الاجرامية فى قرى محافظة القليوبية القبض على 22 تاجر مخدرات بحوزتهم كميات من المخدرات المتنوعة وضبط 14 قطعة سلاح نارى وابيض واخطرت الجهات المختصة فتولت التحقيق.

ضبط 22 قضية إتجار فى المواد المخدرة

تلقت مديرية امن القليوبية إخطارا من مدير ادارة البحث الجنائى بقيام حملة امنية مكبرة لاستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من الاحكام .

اسفرت الحملة عن ضبط 22 قضية إتجار فى المواد المخدرة ضبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 22 متهم لعدد 9 منهم معلومات جنائية وضبط 14 قطعة سلاح نارى وابيض وتمكنت الحملة التى شارك فيها مباحث تنفيذ الاحكام من تنفيذ 4261 حكم قضائى متنوع وتحررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المختصة التحقيق

واوضح احمد عبد الستار المحامي ل " الوطن" ان عقوبة كل من اتجر أو استورد أو صنع مواد مخدرة او حاز جوهر مواد مخدرة تصل إلي السجن والغرامة المقررة وتصل العقوبة إلي السجن المشدد والمؤبد وتغلظ للأعدام في الحالات التي حددها القانون