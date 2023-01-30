العثور على جثة شاب داخل شقته في المقطم.. «التحريات»: مات بجرعة مخدرات

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة شاب داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة المقطم، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة.

كما طلبت النيابة العامة أخذ عينات دموية من جثمان المتوفى، وإرسالها إلى المعمل الكيمائي الخاص بمصلحة الطب الشرعي، لبيان إذا كانت الوفاة بسبب جرعة مخدرات زائدة من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء المبلغ لسماع أقواله حول الواقعة وملابساتها.

بلاغ بوفاة شاب داخل مسكنه في المقطم

تلقي مأمور قسم شرطة المقطم بلاغا بالعثور على جثة شاب داخل شقة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعي جمعة صالح أحمد في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين ارتدائه كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وبالمعاينة تبين العثور على المتعلقات الشخصية للمتوفى.

التحريات الأولية حول الواقعة

وكشفت التحريات بعدم وجود شبهه جنائية في الوفاة، وأوضحت أن المتوفى معروف عنه تعاطي مخدر الشابو، ورجحت التحريات بأن الوفاة بسبب تعاطي المتوفي لجرعة مخدرات زائدة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.