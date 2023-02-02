بشرى سارة لمالكي سيارات الأجرة بجنوب سيناء.. «إحلال وتجديد القديمة»

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة سباقة من حيث تطوير منظومة التاكسي الأجرة؛ إذ جرى عمل منظومة للتاكسي محكمة ومتطورة تهدف إلى الحفاظ على حقوق أصحاب سيارات الأجرة، وتوفير وسائل نقل للسياح حديثة، والحفاظ على البيئة.

وقال «فودة» في تصريحات خاصة، صباح أمس، إن إجمالي أعداد تاكسي الأجرة علي مستوي المحافظة بلغ نحو 2000 سيارة، موزعة على مدن المحافظة من رأس سدر وحتى طابا.

الإحلال والتجديد

وزف اللواء خالد فودة بشرى سارة لمالكي سيارات الأجرة بجنوب سيناء؛ إذ قرر بالسماح لأصحاب سيارات تاكسي الأجرة بإحلال وتجديد السيارات القديمة بأخرى جديدة لم يمر على تاريخ صنعها 5 سنوات، والسماح بترخيصها طبقا للمادة رقم 4 من قانون المرور.

وقال المحافظ، إن الهدف من هذا القرار مراعاة الوضع الاقتصادي الخالي، وارتفاع أسعار السيارات بشكل ملحوظ الفترة الماضية، موضحا أن المحافظة نجحت في تحويل معظم سيارات الأجرة للعمل بالغاز الطبيعي ضمن خطة منظومة المدن الخضراء.

التاكسي الذكي

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أنه جرى تحويل ما يقرب من 50% من سيارات تاكسي الأجرة بشرم الشيخ للعمل بمنظومة التاكسي الذكي، والتي تشمل كاميرات مراقبة، الدفع الإلكتروني، جهاز تتبع.

ولفت إلى أنه جري تحويل 780 تاكسي للعمل بالغاز الطبيعي في شرم الشيخ والطور من أجل الحفاظ على البيئة، وجارٍ تحويل باقي السيارات التي يتواجد فيها محطة تمويل غاز طبيعي.