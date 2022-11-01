قراران جديدان لمحافظ جنوب سيناء بشأن سائقي التاكسي الذكي استعدادا لمؤتمر المناخ

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الانتهاء من تطوير مدينة شرم الشيخ، كما تعهد للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أكد على ضرورة أن تكون شرم الشيخ جاهزة لاستقبال الوفود في مؤتمر المناخ cop 27 وهي في ثوب جديد.

وتابع أن المشروعات التي حدثت في شرم الشيخ حققت طفرة كبيرة لتحويل المدينة إلى أول مدينة خضراء وقال إن منظومة التاكسي الذكي بشرم الشيخ تعد سابقة هي الأولى في مصر.

حسن معاملة الوفود المشاركة

قال اللواء خالد فودة إنه عقد لقاء مع سائقي التاكسي الأجرة بشرم الشيخ في إطار اللقاءات التوعوية الخاصة بتوعية السائقين والتعريف بأهمية انعقاد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، واستضافة المدينة لأكثر من 40 ألف مشارك، و120 شخصية عامة دولية ورؤساء دول، موضحا أنه جرى تسليم زي موحد للسائقين عبارة عن 2 تي شيرت صيفي وشتوي بالهوية البصرية للمحافظة، وبنطلون، وكوتشي، وكاب، وفيست بالمجان للحفاظ على المظهر العام المشرف للسائقين أمام وفود العالم حضور المؤتمر.

قرارات جديدة لسائقي التاكسي

اكد محافظ جنوب سيناء علي ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة وحسن معاملة ضيوف المؤتمر، والظهور بالمظهر المشرف، وقال إنه جرى تركيب منظومة الكاميرات الذكية، بجميع التاكسيات بشرم الشيخ، واجهزة POS للدفع الإلكتروني.

وأصدر فودة قرارا بالسماح بترخيص التاكسي خمس سنوات سابقة لسنة الترخيص وتخصيص حصة في الإسكان لهم بمنطقة الرويسات.