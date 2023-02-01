الفنانة لقاء سويدان تحرر محضرا ضد شخص انتحل شخصيتها على «فيس بوك»

حررت الفنانة لقاء سويدان، محضرا بقسم تكنولوجيا المعلومات لتضررها من مستخدم الصفحة المسماة «لقاء سويدان»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لقيامه بانتحال شخصيتها عن طريق وضع صورها ونشر منشورات غير متعلقة بها.

مجهول يخترق حساب الفنانة لقاء سويدان

وأكدت الفنانة لقاء سويدان، في المحضر، قيام شخص مجهول باختراق الحساب الخاص بها على التواصل الاجتماعي، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.