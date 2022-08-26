لقاء سويدان تكشف تفاصيل إصابتها في اليد والقدم: «وقعت من العربية»

كشفت الفنانة لقاء سويدان عن تفاصيل إصابتها في اليد والقدم، بعد الصورة التي نشرتها، أمس، عبر خاصية الاستوري، على تطبيق تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

وقالت لقاء سويدان، لـ«الوطن»، «الحمد لله أنا بخير، وشكرا لكل من اهتم واطمأن على حالتي الصحية، كنت بنزل من السيارة أمام فندق، والسيارة كانت عالية شوية وسقطت سقطة شديدة جدا على كتفي وركبتي، والحمد لله على كل حال».

لقاء سويدان تعلن إصابتها

وأعلنت لقاء سويدان، عبر حسابها على «إنستجرام»، أمس، إصابتها في اليد والقدم إذ نشرت لقاء سويدان، صورة ليدها وقدمها، تربطهما برباط طبي، وعلقت قائلة: «الحمد لله على كل حال».

مسرحية سيد درويش

كانت الفنانة لقاء سويدان، شاركت في العرض المسرحي سيد درويش، والذي حقق نجاحًا كبيرًا أيام عرضه، ونال إشادات النقاد والجمهور.

وضم العرض المسرحي «سيد درويش»، عددًا كبيرًا من النجوم منهم بجانب لقاء سويدان، ميدو عادل، سيد جبر، رشا سامي، وهي من تأليف سيد إبراهيم، وإخراج أشرف عزب.

وجسدت لقاء خلال العرض دور شخصية «جليلة العالمة» المرأة التي وقع سيد درويش في غرامها وتزوجها، و قدمت لقاء خلال العرض المسرحي عدد من الاستعراضات والأغنيات بصحبة الفنان ميدو عادل الذي جسّد شخصية سيد درويش.

المسرحية تتناول قصة حياة الفنان الراحل سيد درويش، وعشقه للغناء والتلحين، وسفره إلى سوريا وعودته مرة أخرى لمصر، حتى وفاته المفاجئة وهو في الثلاثينيات من عمره، من خلال عمل غنائي استعراضي، يتضمن عدد من أغنياته منها «قوم يا مصري، أهو ده اللي صار».