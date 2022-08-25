لقاء سويدان تتعرض لإصابة في اليد والقدم (صور)

أعلنت الفنانة لقاء سويدان، عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، إصابتها في اليد والقدم.

ونشرت لقاء سويدان، صورة ليدها وقدمها، تربطهما برباط طبي، وعلقت قائلة: «الحمدلله على كل حال».

مسرحية سيد درويش

يذكر أن لقاء سويدان، شاركت مؤخرا، في العرض المسرحي سيد درويش، الذي قدمت من خلاله شخصية «جليلة العالمة».

وشارك في مسرحية «سيد درويش»، عدد من النجوم منهم بجانب لقاء سويدان، ميدو عادل، سيد جبر، رشا سامي، تأليف سيد إبراهيم، إخراج أشرف عزب.

المسرحية تتناول قصة صعود ومعاناة الفنان الراحل سيد درويش، وعشقه للغناء والتلحين، وسفره إلى سوريا وعودته مرة أخرى لمصر، حتى وفاته المفاجئة وهو في الثلاثينيات من عمره، من خلال عمل غنائي استعراضي، يتضمن عدد من أغنياته منها «قوم يا مصري، أهو ده اللي صار».