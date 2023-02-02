ساعات قاسية تعصف بالمحافظات.. سقوط أمطار رعدية وتوقف حركة الموانئ

تتعرض بعض المدن والمحافظات الساحلية إلي حالة من الطقس السييء، والتي تعصف بعدة مناطق على السواحل الشمالية للبلاد، من برودة في الجو وسقيع وأمطار رعدية، تصاحبها نشاط في الرياح، مع انخفاض في درجات الحرارة وانتشار السحب الركامية التي تغطى سماء عدة مدن محملة بمياه الأمطار، واستمرار ذلك خلال الساعات المقبلة.

ماذا يحدث في المحافظات؟

وتشهد حالة الطقس اليوم في المحافظات سقوط أمطار رعدية غزيرة، يصاحبها رعد في محافظة مطروح، خاصة بالمدن الساحلية التي ضربتها نوة الكرم، ومدينة الحمام والعلمين والعلمين الجديدة والضبعة ومناطق سيدى عبدالرحمن وفوكه وجلاله ورأس الحكمة وسيدي حنيش وباغوش والجراولة وسملا ومرسي مطروح، وتمتد الأمطار حتى غرب مطروح.

ودفعت محافظة مطروح بسيارات صرف صحي ومعدات للتعامل مع بؤر تجمعات مياه الأمطار في المناطق المختلفة، بحسب اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في حديثه مع «الوطن».

كما شهدت الإسكندرية أمطار شديدة، تصاحبها سقوط حبات ثلج، مع برودة شديدة في الجو، ورفع اللواء محمد الشريف، المحافظ، حالة الطوارىء لمواجهة سوء الأحوال الجوية والتعامل السريع مع الأمطار، ومتابعة غرفة عمليات المحافظة وانتشار فرق الطوارئ بشركة الصرف الصحي بأحياء الاسكندرية.

وضربت الأمطار محافظة البحيرة في عدة مدن ساحلية كادكو ورشيد، وامتدت البرودة والسقيع لتحاصر مدن كفر الشيخ والمناطق المطلة علي البحر المتوسط، مع استمرار سوء الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة.

تعطل حركة الملاحة بموانئ المحافظات

وتسببت عدم استقرار حالة الطقس اليوم في تعطل حركة الملاحة البحرية في المحافظات الساحلية بالإسكندرية في ميناء أبي قير والدخيلة وبحري ومطروح بموانئ مطروح الشرقي والغربي والسلوم، ودمياط بميناء عزبة البرج، وكفر الشيخ بميناء برج البراس، والبحيرة بادكو ورشيد، بالإضافة إلي بورسعيد وميناء السويس، طبقا لهيئة الأرصاد الجوية.

وأكد نصر الله الفردي، رئيس جمعية الصيادين بمحافظة مطروح، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى وقف جميع تصاريح سروح الصيد في موانئ مطروح، لحين استقرار حالة البحر، والتنبيه علي جميع الصيادين والمراكب المقبلة من المحافظات للصيد أمام سواحل مطروح، والممتدة من الإسكندرية للسلوم بدخولها أقرب ميناء لها حتى انتهاء النوة واستقرار البحر، والذي ترتفع أمواجه إلي 4.5 م في بعض السواحل.

انخفاض درجات الحرارة بالمحافظات

وطبقا لحالة الطقس اليوم سجلت درجات الحرارة في المحافظات أقل معدلاتها خلال هذا الأسبوع.