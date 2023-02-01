«الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم: أمطار رعدية على السواحل والمحافظات

تشهد المحافظات المطلة على البحر المتوسط، غطاء سحابيا من السحب الرعدية الممطرة، تغطي سماء الإسكندرية، يصاحبه سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة الشدة أحيانا، ومصحوبة بحبات البرد أحيانا أخرى، وفقا لما كشفت عنه الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان عنها، تفاصيل حالة الطقس اليوم، حيث يُتوقع أن تؤثر السحب الرعدية بدءا من صباح اليوم، على مناطق من شمال الوجه البحري، خاصة محافظتي البحيرة وكفر الشيخ والسواحل الشرقية للبلاد وسيناء ومدن القناة، مع تقدم الوقت، مع استمرار نشاط الرياح على مسطح البحر المتوسط، ما يعمل على اضطراب الملاحة البحرية وزيادة الإحساس ببرودة الطقس، كما يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم، على مدن ومحافظات الجمهورية، جاءت كما يلي.

- القاهرة 17 - 11

- العاصمة الإدارية 17 - 11

- أكتوبر 17 - 11

- بنها 17 - 10

- دمنهور 17 - 10

- وادي النطرون 18 - 10

- كفر الشيخ 17 - 11

- المنصورة 17 - 10

- الزقازيق 18 - 12

- شبين الكوم 17 - 11

- طنطا 17 - 11

- دمياط 17 - 12

- بورسعيد 17 - 11

- الإسماعيلية 17 - 10

- السويس 17 - 10

- شلاتين 17 - 15

- العريش 17 - 10

- رفح 18 - 11

- رأس سدر 19 - 09

- نخل 19 - 02

- كاترين 14 - 01

- الطور 24 - 09

- طابا 18 - 11

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 17 - 13

- العلمين الجديدة 17 - 12

- مطروح 18 - 11

- السلوم 18 - 10

- سيوة 18 - 6

- رأس غارب 21 - 12

- الغردقة 22 - 12

- سفاجا 21 - 13

- مرسى علم 22 - 13

- شلاتين 24 - 16

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 22 - 15

- الفيوم 19 - 08

- بني سويف 19 - 7

- المنيا 21 - 7

- أسيوط 22 - 6

- سوهاج 21 - 8

- قنا 21 - 9

- الأقصر 22 - 8

- أسوان 22 - 10

- الوادي الجديد 22 - 6

- أبو سمبل 22 - 14