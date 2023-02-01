مصرع طفل وإصابة سيدة في حادث تصادم بسبب طقس الإسكندرية السيئ 

لقي طفل مصرعه وأصيبت سيدة في حادث تصادم سيارتين في شارع المشير بمنطقة سيدي جابر شرق الإسكندرية، وتم نقله إلى مشرحة كوم الدكة، والسيدة للمستشفى لتلقى العلاج.

ويأتي الحادث تزامنا مع الطقس السيئ في أخر أيام «نوة الكرم» الحالية، والتي تبعها تحذيرات من محافظة الإسكندرية للمواطنين بتجنب القيادة إلا للضرورة.

تفاصيل حادث الإسكندرية اليوم

بدأ حادث الإسكندرية اليوم، حين تلقى قسم شرطة سيدى جابر، بلاغا يفيد بوجود حادث تصادم في شارع المشير انتقل الأجهزة الأمنية وضباط المرور وتبين إصابة سيدة وطفل لفظ أنفاسه الأخيرة في حادث تصادم سيارتين بعد اختلال عجلة القيادة في ساعات متأخرة من الليل، وتم نقل السيدة إلى المستشفى لتلقي العلاج وإزالة أثار الحادث وفتح الطريق.

وتحفظت الأجهزة المعنية على المتسبب في الحادث والسيارات تحت تصرف النيابة وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة المختصة.

تحذيرات محافظة الإسكندرية أثناء القيادة

يذكر أن محافظة الإسكندرية طالبت الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة سوى في الضرورة القصوى وبحذر شديد، مع تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.