وفاة سائق بعد تفحم سيارته في حادث على طريق «الإسكندرية - مطروح»

توفي سائق سيارة ملاكي، قبل قليل، إثر تفحم سيارته بعد اصطدامها بسيارة نصف نقل محملة بالجير الحي، وانقلاب حمولة الجير على سيارته وتفحمها، قبل مطلع كوبري الـ21 بمنطقة أبو يوسف بحي العجمي غربي محافظة الإسكندرية.

مصرع سائق تفحمت سيارته

تعود الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد بوقوع حادث على طريق «الإسكندرية - مطروح»، بعد اصطدام سيارة نصف نقل محملة بالجير الحي وأخرى ملاكي نتج عنها اشتعال السيارة وتفحمها.

تفاصيل حادث الإسكندرية اليوم

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية من ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة ورجال الحماية المدنية وسيارة إطفاء رفقة سيارة إسعاف إلى موقع حادث الإسكندرية، وتبين صحة البلاغ، وأن الحادث وقع قبل مطلع كوبري الـ21، وأسفر عن إصابة قائد السيارة وتوقف الحركة المرورية.

وجرى نقل قائد السيارة الملاكي إلى مستشفى العجمي العام لتلقي العلاج، إلا أن إصابته كانت خطيرة وحالته حرجة ولم تفلح محاولات إنقاذه ما أدى لوفاته.

جرى رفع آثار الحادث لتسهيل الحركة المرورية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.