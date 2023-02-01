آخر سؤال من شهيرة لمحمود ياسين قبل وفاته بـ24 ساعة.. كيف رد عليها؟

اعتزلت الفن مُبكرًا، بعد مجموعة من الأعمال السينمائية، وتزوجت من الفنان القدير الراحل محمود ياسين، وأنجبا رانيا وعمرو، وهما من الفنانين المشهورين حاليا، وفي أول من شهر فبراير كل عام، تحل ذكرى ميلادها، لك كثير من المناسبات الخاصة بها، أصبح مرتبطة بشكل أو بآخر، بزوجها والفترات الأخيرة من حياته، وخلال لقاء لها بعد رحيله، مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج «معكم»، تحدثت عن آخر سؤال وجهته له.

وروت «شهيرة»، تفاصيل آخر سؤال وجهته للراحل محمود ياسين، قبل وفاته بأقل من 24 ساعة فقط، حيث كان في العناية المركزة، ودخل عليه نجله عمرو، فقابله بالترحاب، قائلًا: «عمورة»، إذ تحكي: «عمرو سأله، وقال له صحتك تمام، فشاور بإصبعه وقال له كده، عمرو سأله الجماعة في المستشفى عاملين معاك إيه، رد وقال له الناس هنا والله ممتازين».

حديث «ياسين» كان مفاجأة بالنسبة للأسرة، فتواصل «عمرو» مع «شهيرة»، ليخبرها أن والده يتحدث وحالته متقدمة: «الفترة دي كانت خلاص الدنيا بتبوظ، كان في العناية المركزة في الحالات الحرجة، فلما نشوف اللقطات دي بالنسبة لنا مُبهرة».

آخر سؤال من «شهيرة» لمحمود ياسين

تواصلت شهيرة مع محمود ياسين، هاتفيًا، موضحة: «كلمته قلت له زي ما أنا متعودة، أيوة يا روحي إزيك، رد وقال لي إزيك إنتي يا روح قلبي، سألته أنت عارف أنا مين، قال لي وده كلام برضوا، واعتذرت له إني مش باجيله، عشان كان عندي برد، وكنت خايفة أعديه».

أبرز أعمال الفنانة شهيرة

قدمت الفنانة شهيرة، التي تحل اليوم، الأول من فبراير، ذكرى ميلادها، عددًا من الأفلام خلال فترة عملها، وقبل اعتزالها عام 1992، من أبزر أعمالها: «سؤال في الحب، شقة في وسط البلد، الجلسة سرية، وصمة عار».