أبرز 6 شخصيات جسدها محمود ياسين في السينما مع نجمات الزمن الجميل

أكثر من 300 عمل فني، شارك فيها الفنان محمود ياسين، الذي يعد أحد أشهر النجوم الذين ظهروا في الستينيات من العقد الأخير، وحتى رحيله يوم 14 أكتوبر عام 2020 بعد صراع مع المرض، سنوات طويلة تربع خلالها على عرش النجومية منذ انطلاقته عام 1968 مع فيلم «رجل فقد ظله» ليخطف الأنظار إليه، ومع بداية السبعينيات يصبح أحد نجوم الصف الأول، ليستمر عطاؤه وتألقه الفني حتى آخر أعماله عام 2012 من خلال فيلم «جدو حبيبي».

وفي الذكرى الثانية على وفاة محمود ياسين، تستعرض «الوطن» أبرز الأدوار التي لعبها على شاشة السينما، وارتبط بها الجمهور من خلال السطور التالية:

نحن لا نزرع الشوك

عام 1970 جسّد محمود ياسين شخصية حمدي، خلال أحداث فيلم نحن لا نزرع الشوك، للأديب يوسف السباعي، سيناريو وحوار أحمد صالح، إخراج حسين كمال، ولعب دور البطولة أمام شادية بعدما جسّد دورًا ثانويًا معها في فيلم شيء من الخوف عام 1969.

الخيط الرفيع

عام 1971 جسّد شخصية عادل في أحداث فيلم الخيط الرفيع، أمام سيدة الشاشة فاتن حمامة، للأديب إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار يوسف فرنسيس، إخراج هنري بركات.

أنف وثلاث عيون

عام 1972 جسّد محمود ياسين، شخصية دكتور هاشم في أحداث فيلم أنف وثلاث عيون، أمام ماجدة، ونجلاء فتحي، وميرفت أمين، للأديب إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار مصطفى كامل، إخراج حسين كمال.

أين عقلي

عام 1974 جسّد شخصية توفيق المضطرب نفسيًا، في أحداث فيلم أين عقلي؟، مع السندريلا سعاد حسني، رشدي أباظة، للأديب إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار رأفت الميهي، إخراج عاطف سالم.

الرصاصة لا تزال في جيبي

في العام نفسه، جسّد شخصية محمد في فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي، أمام نجوى إبراهيم، يوسف شعبان، إبان انتصار أكتوبر العظيم، عن قصة إحسان عبدالقدوس، إخراج حسام الدين مصطفى.

الصعود إلى الهاوية

عام 1978 جسّد شخصية المقدم خالد، في أحداث فيلم الصعود إلى الهاوية، أمام مديحة كامل، جميل راتب، للكاتب صالح مرسي، إخراج كمال الشيخ، وتم اختياره في قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية.