استمرار سحب مياه الأمطار من الشوارع والميادين في كفر الشيخ

واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، تكثيف التواجد بالشوارع والطرق الرئيسية، والدفع بسيارات لشفط وكسح مياه الأمطار التي هطلت أمس الثلاثاء ومستمرة اليوم الأربعاء، وإزالة آثارها من الشوارع، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تزامنًا مع التقلبات الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة على عدد من مراكز ومدن المحافظة.

رفع مياه الأمطار من شوارع مصيف بلطيم

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار عمليات سحب مياه الأمطار بجميع مناطق المدينة والمداخل والكورنيش، والانتهاء من سحب كافة مياه الأمطار من جميع مناطق المدينة، والتأكيد على استمرار تشغيل محطات الصرف الصحي لسحب المياه من البيارات وصفايات المطر، والتنبيه على استمرار العمل على مدار اليوم، والاستعداد والجاهزية لأي طوارئ قد تحدث.

كما تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، استمرار مواجهة سوء الأحوال الجوية، والتعامل مع مياه الأمطار بشوارع المدينة، وجاري العمل بكافة الشوارع والمناطق لحين الانتهاء من هذه الأجواء.

رفع مياه الأمطار من شوارع سيدي سالم

وتابع غريب أحمد عارف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار أولًا بأول بشوارع المدينة، والقري، والدفع بسيارات ومعدات لشفط مياه الأمطار، لتيسير حركة السيارات بالطريق العام.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشددًا بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة في حالة هطولها، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار، والصرف الصحي، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز، مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

‏وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي أمطار، موجهًا قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز، والري، والميكانيكا، والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.