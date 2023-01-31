وكيل تعليم كفر الشيخ: التعليم الفني ثروة قومية ودعامة لتنمية المجتمع

تفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أعمال التدريب الخاص بتنمية مهارات مديري ووكلاء المدارس الصناعية على مستوى المحافظة، على نظام منهجية الجدارات المهنية، وأهميتها في سوق العمل بمدرسة الشهيد خالد السواحلي المتقدمة نظام خمس سنوات، بحضور كل من محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، وعادل العقدة، مدير إدارة التعليم الصناعي، مشيداً بدورهم الأساسي في العملية التعليمية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

التعليم الفني دعامة مهمة من دعامات تنمية المجتمع

وأكد وكيل الوزارة أن التعليم الفني دعامة مهمة من دعامات تنمية المجتمع وتحقيق التنمية البشرية؛ لأنه الجهة المسئولة بشكل أساسى عن إعداد القوى العاملة المدربة تدريبًا مهنيًّا وتقنيًّا، فهو التعليم الذي يربط العلم بالعمل، والعمل بالحياة، والنظرية بالتطبيق، وتعتمد عليه المجتمعات في نهضتها الاقتصادية والاجتماعية.

إعداد الطالب بصورة جيدة ليكون صاحب حرفة أو مهنة

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن التعليم الفني يُعد ثروة قومية إذا تم استغلاله بالشكل الأمثل ليُصبح قاطرة للتنمية البشرية في مصر، حيث يهدف بشكل محورى إلى إعداد الطالب بصورة جيدة ليكون صاحب حرفة أو مهنة نادرة في سوق العمل الداخلي والخارجي، وليكون قادرًا على منافسة نظيره في الدول الأخرى التي تصدر العمالة للأسواق العربية والأجنبية، وذلك بالاهتمام بإدخال علوم حديثة وتقنيات عالية في المناهج الدراسية، والاهتمام بالتدريب العملي، والمهارات الفنية.