جامعة كفر الشيخ تُنظم المهرجان الترويحي للكليات المتخصصة.. أنشطة ومسابقات وألعاب

نظمت جامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية «الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي»، المهرجان الترويحي للكليات المتخصصة بالجامعات المصرية، والذي يُقام خلال الفترة من 30 يناير حتى 2 فبراير المقبل، في كلية التربية الرياضية، ويحمل شعار «شباب جامعات الجمهورية الجديدة»، بمشاركة 350 طالبًا وطالبة يمثلون 16 جامعة مصرية، إلى جانب حضور ممثلي هيئة الإشراف بالجامعات وممثلي الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بالوزارة.

جاء ذلك، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وبإشراف الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي الدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

المهرجان الترويحي للكليات المتخصصة بالجامعات

حضر المهرجان، الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، والدكتور علي أبو شوشة، والدكتور حسن يونس، نائبا رئيس الجامعة السابقان، وعمداء الكليات، وأعضاء من الهيئتين الأكاديمية والإدارية، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة، والعقيد أحمد عبد المنصف، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، والدكتور أحمد حسان، مدير عام الإدارة العامة للنشاط الرياضى الطلابى، والدكتور مؤمن عبد الرحيم، مدير إدارة الكليات المتخصصة بالوزارة، والدكتور محمد أحمد الشيخ، أخصائي التسويق الرياضي، وإسراء صبري، أخصائي بالإدارة العامة للنشاط الطلابي، وأحمد أبو الشيخ.

بدء المهرجان بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، ثم طابور عرض للجامعات المشاركة، ومجموعة من الفقرات الفنية والغنائية والاستعراضية لفريق كلية التربية الرياضية جامعة كفرالشيخ، ثم أطلق رئيس الجامعة إشارة إنطلاق المهرجان.

ورحب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته عبر تقنية الفيديو كونفرانس بالحضور وطلاب الجامعات المصرية المشاركة، موجهاً الشكر إلى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، على استضافة المهرجان، مشيداً بإمكانيات جامعة كفر الشيخ، مؤكداً أهمية دور كلية التربية الرياضية في الجامعات المصرية، وأنه لا يوجد بناء جيد للمجتمع دون الرياضة، مشيراً إلى أهمية المهرجان.

العمل بثقافة جديدة تُجسد أخلاق الرياضة

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الدولة تهتم بالرياضة، ومتابعة دعمها، وتطويرها، لتحقيق رياضة جماهيرية ترقى إلى المستوى المطلوب، ودعا الجميع إلى التعاون، والعمل بثقافة جديدة تُجسد أخلاق الرياضة، مؤكداً أهمية اكتشاف المواهب، وتطويرها، ودعم مشاركتها في البطولات والدورات الرياضية المحلية والدولية.

وأشار المحافظ، خلال كلمته، إلى حرص المحافظة الدائم ودعمها لجميع الأنشطة الرياضية للشباب، وبناء العقول السليمة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرباً عن خالص تمنياته بدوام التوفيق والتميز لجميع المشاركين من الجامعات المصرية في إطار من الروح الرياضية والمنافسة الشريفة.

المهرجان يشمل أنشطة ومسابقات ومجموعة من الألعاب الترويحية

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المهرجان يأتي في إطار المشروع القومي للياقة البدنية، وفي ضوء اهتمام وحرص القيادة السياسية ودور وزارة الشباب والرياضة على الاهتمام بالشباب، وتقديم سُبل الدعم للطلاب بالجامعات المصرية، لممارسة جميع الأنشطة الطلابية، بما يُساهم في دعم قدراتهم، وخلق جيل قادر على التنمية، لافتاً أن المهرجان يشمل أنشطة، ومسابقات، ومجموعة من الألعاب الترويحية، ليتم من خلالها تحديد الجامعات صاحبة المراكز الثلاث الأولي «بنين - بنات»، كما سيتم تقديم الجوائز وشهادات التقدير للفائزين والمشاركين.

وأفاد «دسوقي»، أن المهرجان الرياضي يهدف إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للطلبة والطالبات المشاركين، والتعرف على كل ما هو جديد في عالم الألعاب الترويحية، وطرق التحكيم، وأساليب التنظيم، واستثمار طاقات وأوقات فراغ الطلاب، وزيادة التقارب والتعارف بينهم، وتبادل الخبرات المختلفة في عدة مجالات وخصوصاً المجال الرياضي، إلى جانب عدد من البرامج الثقافية وورش العمل.

المهرجان يُسهم فى اكتشاف المواهب الرياضية

وأضاف «دسوقي»، أن المهرجان يُسهم فى اكتشاف المواهب الرياضية، وإخراج الطاقات الإبداعية، ونشر الوعي الرياضي داخل المجتمع الطلابي، واستعادة دور ومكانة الجامعات على الساحة الرياضية محلياً وإقليمياً ودولياً، وتوسيع مشاركة الجامعات في اكتشاف الأبطال والموهوبين بكافة الألعاب الرياضية الوطنية.

ووجّه «دسوقي»، شكره إلى الدكتور عبد الحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية، وأعضاء هيئة التدريس، وللقائمين على تنفيذ المهرجان، والدكتور صبحي سراج، أستاذ ورئيس قسم الترويح الرياضي بكلية التربية الرياضية.

وأوضح الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن المهرجان يأتي في إطار تفعيل خطة الجامعة للأنشطة الطلابية بمشاركة 16 جامعة مصرية، وذلك بهدف توسيع نسبة المشاركة، وقاعدة المستفيدين من ممارسة الأنشطة.

تنافس كبير من طلاب الجامعات المصرية في مختلف الرياضات

وأشار «عبد العال»، إلى وجود تنافس كبير من طلاب الجامعات المصرية في مختلف الرياضات، منوهاً إن الغرض من المهرجان هو تنافس الطلاب منافسة شريفة، لبناء شخصيتهم، وإكسابهم مهارات تفيدهم في حياتهم، وتعزيز روح العمل الجماعي، والعمل بروح الفريق الواحد، بهدف كسب الأخلاق الرياضية العالية.

وثمّن «عبد العال»، جهود اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ودعمه للجامعة، موجهاً الشكر والتقدير إلى الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، لدعمه للأنشطة الطلابية، ولمسئولي رعاية الشباب بالجامعة، على جهودهم لظهور المهرجان في أبهى صورة.

وأكد الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، خلال كلمته على تحيات الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لرئيس جامعة كفر الشيخ، لافتاً إن الوزارة تعمل خلال الفترة السابقة على إعداد خطة متكاملة لتنفيذ كافة الأنشطة الطلابية، مشيداً بتنظيم المهرجان، موجهاً الشكر إلى إدارة جامعة كفر الشيخ وجميع منسوبيها وخصوصاً الإدارة العامة لرعاية الشباب وإدارة العلاقات العامة والإعلام.